В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве Марьяны Безуглой с должности

6 января на сайте парламента появился проект постановления, согласно которому нардеп Марьяна Безуглая может быть отозвана с заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Документ зарегистрирован по номеру 10391.

Инициаторами законопроекта стали 11 народных депутатов. Среди них Александр Завитневич (председатель комитета нацбезопасности), Александр Федиенко, Вадим Ивченко, Елена Хоменко, Роман Костенко и другие.

Дословно в проекте предложено:

Проект постановления об отзыве Безуглой с должности. Источник: ВР

Согласно части первой статьи 83 Регламента Верховной Рады Украины, пункта 3 части третьей статьи 7 Закона "О комитетах Верховной Рады Украины" Верховная Рада Украины постановляет:

1. Отозвать Безуглую Марьяну Владимировну - народного депутата Украины с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вследствие обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Стоит отметить, что днем ранее Марьяна Безуглая так прокомментировала информацию об отзыве с должности заместителя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке:

Решение по закону может быть принято только в зале.

Это только рекомендация Комитета.

Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие, а коллеги проголосовали.

Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды.

Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, что выгодно сказать, а что нет, то были бы совсем другие реалии. У нас – война! Так что работа и борьба продолжаются.



Как будет проходить процедура отзыва Безуглой с должности

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале "Железный нардеп", дальше весь процесс будет идти следующим образом:

Это постановление должно быть рассмотрено Комитетом по Регламенту.

Скорее всего, на 99% они дадут решение: "определиться залом путем голосования".

Далее это постановление может быть вынесено 10-12 января на голосование зала и при наличии 226+ голосов вступить в действие.

"Постановление по тексту один в один с тем, которое было по Шуфричу. То есть, она остается членом Комитета, как и Шуфрич остался до сих пор членом Комитета свободы слова. Председателем подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля она тоже остается, согласно этому постановлению", - отметил Железняк.

Напомним, информацию об освобождении Безуглой от должности обнародовал нардеп Вадим Ивченко еще 5 января. Тогда за этот вопрос проголосовали в комитете ВР по национальной безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет. Накануне эту информацию как часть соответствующего законопроекта нардеп Марьяна Безугла опубликовала на своей странице в соцсети "Фейсбук".