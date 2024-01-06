У Верховні Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання Мар’яни Безуглої з посади

6 січня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови, згідно з яким нардеп Мар’яна Безугла може бути відкликана з заступника голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ зареєстрований за номером 10391.

Ініціаторами законопроєкту стали 11 народних депутатів. Серед них: Олександр Завітневич (голова комітету нацбезпеки), Олександр Федієнко, Вадим Івченко, Олена Хоменко, Роман Костенко та ін.

Дослівно в проєкті запропоновано:

Проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади. Джерело: ВР

Відповідно до частини першої статті 83 Регламенту Верховної Ради України, пункту 3 частини третьої статті 7 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" Верховна Рада України постановляє:

1. Відкликати Безуглу Мар’яну Володимирівну - народного депутата України з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Варто зазначити, що днем раніше Мар’яна Безугла так прокоментувала інформацію про відкликання з посади заступниці Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі.

Це лише рекомендація від Комітету.

Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували.

Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди.

Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, що вигідно сказати, а що ні, то були б зовсім інші реалії. У нас війна! Так що робота і боротьба триває.



Як відбуватиметься процедура відкликання Безуглої з посади

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своємо телеграм-каналі "Залізний нардеп", далі весь процес буде йти наступним чином:

Ця постанова має бути розглянута Комітетом з питань Регламенту.

Скоріш за все, на 99% вони дадуть рішення: "визначитися залу шляхом голосування".

Далі ця постанова може бути винесена 10-12 січня на голосування зали і у випадку наявності 226+ голосів вступити в дію.

"Постанова по тексту один в один з тою, яка була по Шуфричу. Тобто, вона залишається членом Комітету, як і Шуфрич залишився досі членом Комітету свободи слова. Головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю вона теж залишається згідно цієї постанови", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, інформацію про звільнення Безуглої з посади оприлюднив нардеп Вадим Івченко ще 5 січня. Тоді за це питання проголосували на комітеті ВР з національної безпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде. Напередодні цю інформацію як частину відповідного законопроєкту нардеп Мар’яна Безугла опублікувала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".