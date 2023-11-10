Блог "однокурсника Путина" Швеца является частью сети российских спецслужб – СМИ

Бывший советский разведчик Юрий Швец, живущий в США и ведущий свой YouTube-канал, проталкивает в своей медиа-деятельности выгодные России месседжи, пишет в блоге на сайте издания "Обозреватель" журналист-международник Николай Пимоненко.

"Все плотнее наше информационное пространство забивается разными "друзьями Украины" из числа "хороших русских" и разных псевдороссийских "диссидентов", некоторых - еще "со времен СССР". Один из самых заметных персонажей - такой себе "американец" Юрий Швец. Родился 70 лет назад в Харькове", - отметил автор.

По его словам, после армии Швец учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), а затем – еще два года в Краснознаменном институте КГБ СССР имени Андропова (ныне Академия внешней разведки). Впоследствии он стал корреспондентом ТАСС в Вашингтоне.

"Но через несколько лет СССР ушел в вечность, а жизнь в России в начале 90-х годов была, мягко говоря, очень отличной от привычного Вашингтонского Швеца, и уже в 1993 году он перебрался в страну-мечту. Дальше обычному отставному майору КГБ СССР светило разве что поторговать пару лет очень узким спектром доступных ему "секретов времен поздней "конторы", но их носитель оказался практически никому не интересным, и он на многие годы исчез с радаров", - пишет Пимоненко.

Он указывает, что именно приход к власти Владимира Путина "подарил Швецу новую надежду". Тот начал активно позиционировать себя как "однокурсника самого Путина", что должно было превратить его в медиа в ценного носителя информации и знатока всех "кремлевских тайн": время от времени он попадал в прессу и интернет-СМИ, делясь исторически-разведывательными "инсайдами" и "аналитикой", а в мае 2021 года начал раскручивать себя как звезду YouTube.

Автор статьи также приводит, как именно Швец позиционировал себя на видео-ресурсе: "Я, бывший офицер элитного отдела внешней разведки КГБ Юрий Швец, открыл этот аналитический канал для борьбы с дезинформацией Кремля и подконтрольными ему СМИ, которые наводнили информационное пространство всего мира. Я знаю, как работают спецслужбы мира, и я знаю, как мыслят люди, которые руководят Кремлем и российскими спецслужбами, потому что мы учились по одинаковым учебникам. На канале вы узнаете о тайных механизмах, которые движут событиями во мире. Вы узнаете, кто такой Путин, кто его подельники, как они захватили власть в России, как они грабили и продолжают грабить страну и отмывать деньги, поскольку отдел, в котором я работал, играл ключевую роль в выводе золота партии из Советского Союза и организации сети по грабежу России и отмыванию денег (это послужило причиной моего увольнения). Эта сеть работает по сей день. Вы узнаете, что происходит в мире между США, Западом, Китаем и Россией".

Сейчас этот канал имеет уже более 1,3 миллиона подписчиков, а с началом полномасштабной войны Швец стал активно комментировать украинскую тему, к нему нередко обращаются как к авторитету с многолетним геополитическим опытом и личному знатоку Путина и его КГБшного окружения.

"Сейчас Швец из-за океана чуть ли не в режиме нон-стоп "спасает" Украину от внутренних и внешних врагов, сталкиваясь с отчаянной конкуренцией со стороны других инфоцыган из числа "хороших русских" - "профессора Соловья" и "генерала СВР", которые находятся гораздо ближе к месту событий и "источникам информации", чем "майор Швец", - указывает Пимоненко.

Швец позиционирует себя как безоговорочного профессионала, высококлассного аналитика, экс-сотрудника КГБ из числа однокурсников Путина и под видом закрытой инсайдерской информации дает субъективные впечатления, отрывки воспоминаний и историй, которые, по мнению публициста, вполне могут быть выдуманы от начала до конца.

В частности, в одной из таких рассказанных историй Швец указывает на "зраду" из-за "невиданных масштабов" хищения западной помощи и при этом сразу предлагает помощь, а именно найти одного человека, который решит эту проблему.

"И этим человеком должен стать, внимание, Игорь Смешко – не менее одиозный и профессиональный специалист, бывший глава СБУ и других властных структур в бытность Виктора Медвечука руководителем Администрации президента Леонида Кучмы", - обращает внимание автор.

Он напоминает, что одним из самых одиозных эпизодов карьеры Смешко стала его причастность к отравлению Виктора Ющенко, которое произошло во время ужина на даче тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка, куда Ющенко прибыл по приглашению самого Смешко.

"Когда глава СБУ приглашает ненавистного властям оппозиционного лидера на ужин, а тот на следующее утро оказывается отравленным диоксином и находится при смерти, то это такое "совпадение" – продолжает утверждать Смешко. Более того, сам Смешко неоднократно заявлял в прессе, что не верит в отравление Ющенко, которого в действительности "не было", - пишет Пимоненко.

Кроме того, по его наблюдениям, Швец активно раздувал скандал с убийством бизнесмена Дениса Киреева и стравливал между собой Главное управление разведки Минобороны Украины и Центральное разведывательное управление США.

"Поэтому на кого работает "товарищ" Швец, чьи нарративы и месседжи проталкивает в украинскую медийную среду о тотальной "зраде", неспособности украинской власти контролировать ситуацию, повальной коррупции, шпионах в окружении президента и "сложности ситуации" - вопрос достаточно риторический", - заключает журналист.

По его мнению, Швец продолжает быть агентом российских спецслужб, который сосредоточил свое внимание исключительно на Украине и активно транслирует месседжи российской пропаганды, "завернутые в обертку "мягкой силы" - якобы с целью помочь украинцам настроить их на верный путь".