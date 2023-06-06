СБУ сообщила о подозрении вражеской пропагандистке Витязевой, оправдывающей подрыв Каховской ГЭС

Контрразведчики и следователи управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщили о подозрении в коллаборационизме и оправдании российской агрессии вражеской пропагандистке Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева.

Как указывают в спецслужбе, уроженка Одессы еще в 2015 году переехала в Москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

"С начала полномасштабного вторжения России Витязева использовала все доступные ей медиа-площадки для публичной поддержки вооруженной агрессии РФ. Именно она 6 июня одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС", - отмечает СБУ.

Для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения в своем Telegram-канале, насчитывающем почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, в спецслужбе подчеркивают, что Витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала "Соловьев.live" и занимается сбором денег для нужд оккупационных группировок РФ.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины. Однако, как констатируют в спецслужбе, фигурантка скрывается от правосудия на территории страны-агрессора.

Ныне блогерше сообщили о подозрении по части 6 статьи 111-1 (информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором при отсутствии признаков государственной измены), частями 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (изготовление, распространение повторно или с использованием СМИ материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ).

Напомним также, что в апреле СБУ сообщила о подозрении по ряду статей, в том числе 436-2, еще одному блогеру, ранее жившему в Украине, а теперь являющемуся одним из главных пропагандистов войны РФ против Украины, - Юрию Подоляке. Это уже не первое дело против него в Украине: в сентябре прошлого года в суд было передано дело по обвинению его также по статье 436-2, однако о приговоре по нему пока публично не сообщалось.