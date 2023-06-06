СБУ повідомила про підозру ворожій пропагандистці Вітязєвій, що виправдовує підрив Каховської ГЕС

Контррозвідники та слідчі управління Служби безпеки України у Львівській області повідомили про підозру в колабораціонізмі та виправданні російської агресії ворожій пропагандистці Юлії Лозановій, більш відомій під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Як вказують у спецслужбі, уродженка Одеси ще в 2015 році переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії Вітязєва використовувала всі доступні їй медіа-майданчики для публічної підтримки збройної агресії РФ. Саме вона 6 червня однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС", - зазначає СБУ.

Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному Telegram-каналі, який нараховує майже 100 тисяч підписників. Крім того, в спецслужбі підкреслюють, що Вітязєва регулярно поширює антиукраїнський контент в ефірах російського каналу "Соловьев.live" і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України. Втім, як констатують в спецслужбі, фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Наразі блогерці повідомили про підозру за частиною 6 статті 111-1 (інформаційна діяльность у співпраці з державою-агресором за відсутності ознак державної зради), частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення повторно чи з використанням ЗМІ матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ).

Нагадаємо також, що в квітні СБУ повідомила про підозру за низкою статей, зокрема 436-2 ще одному блогеру, що раніше жив в Україні, а тепер є одним з головних пропагандистів війни РФ проти України, - Юрію Подоляці. Це вже не перша справа проти нього в Україні: у вересні минулого року до суду було передано справу за обвинуваченням його за статтею 436-2, однак про вирок у ній наразі публічно не повідомлялося.