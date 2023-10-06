"Отлавливаем мясо": Одесситу дали 7 лет за роль военкома в постановочном ролике о мобилизации (ФОТО)

Суд признал жителя Одессы виновным в коллаборационизме из-за публикации российским СМИ постановочного видеоролика, где тот в парике под видом военкома рассказывает о ходе мобилизации в регионе.

Как сообщают областные прокуратура и управление Службы безопасности Украины, которое вело следствие, мужчину по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором) приговорили к семи годам лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 10 лет.

В суде было доказано, что обвиняемый совместно со своим приятелем по заказу российского телеканала РЕН-ТВ создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

За 8 тысяч гривен в отснятом видео он исполнил роль военкома местного центра комплектования, где рассказывал как вынужден "охотиться" на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

"Этот фейк подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы. Инициированные СБУ психологическая и лингвистическая экспертизы этого видео подтвердили факты преступных действий фигуранта", – указывают в СБУ.

Фото: СБУ Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: скриншот видео с "военкомом Павлом"

Отметим, что сам ролик был опубликован РЕН-ТВ еще 10 февраля. В нем обвиняемый, представленный как "сотрудник военкомата Павел" в ответ на вопросы, якобы заданные телеканалом, в неестественном парике и очках рассказывает о якобы "спущенных" по всей стране планах "отловить и привести не менее 70 душ в месяц, а иначе - сами на Донбасс", которые в дальнейшем "выросли" до 120 человек в месяц.

"Соответственно, приходится включать смекалку. Если раньше так отлавливали только призывников и уклонистов, бегали за ними по газонам, то теперь приходится по городу... Как нас только народ не называет: и охотниками, и жнецами смерти, и по-всякому. Но это правда. Это правда, что мы отлавливаем, извините за выражение, мясо", - высказался герой ролика.

Также он высказал "мнение" о том, что война давно бы закончилось, "если бы западные страны не подливали масла в огонь в виде финансов и техники". Впрочем, ввиду наигранной манеры речи "Павла" и сказанном им ролик выглядел очевидно постановочным.