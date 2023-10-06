"Відловлюємо м'ясо": Одеситу дали 7 років за роль воєнкома у постановочному ролику про мобілізацію (ФОТО)

Суд визнав мешканця Одеси винним у колабораціонізмі через публікацію російським ЗМІ постановочного відеоролика, де той у перуці під виглядом воєнкома розповідає про перебіг мобілізації в регіоні.

Як повідомляють обласні прокуратура та управління Служби безпеки України, яке вело слідство, чоловіка за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (інформаційна діяльність у співпраці з державою-агресором) засудили до семи років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

У суді доведено, що обвинувачений спільно зі своїм приятелем на замовлення російського телеканалу РЕН-ТВ створили аудіовізуальний твір з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

За 8 тисяч гривень у відзнятому відео він виконав роль воєнкома місцевого центру комплектування, де розповідав як змушений "полювати" на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

"Цей фейк підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ психологічна та лінгвістична експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігуранта", - вказують в СБУ.

Фото: СБУ Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: скріншот відео з "воєнкомом Павлом"

Зазначимо, що сам ролик було опубліковано РЕН-ТВ ще 10 лютого. У ньому обвинувачений, представлений як "співробітник військкомату Павло" у відповідь на запитання, нібито задані телеканалом, у неприродній перуці та окулярах розповідає про нібито "спущені" по всій країні плани "відловити й привести не менше 70 душ на місяць, а інакше - самі на Донбас", які надалі "зросли" до 120 осіб на місяць.

"Відповідно, доводиться включати кмітливість. Якщо раніше так відловлювали лише призовників і ухилянтів, бігали за ними газонами, то тепер доводиться містом... Як нас тільки народ не називає: і мисливцями, і жнецями смерті, і по-різному... Але це правда. Це правда, що ми відловлюємо, вибачте за вираз, м'ясо", - сказав герой ролика.

Також він висловив "думку" про те, що війна давно б закінчилася, "якби західні країни не підливали олії у вогонь у вигляді фінансів і техніки". Втім, через награну манеру мови "Павла" і сказаний ним ролик виглядав очевидно постановковим.