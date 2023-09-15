Блоггеру Подоляке сообщили о новом подозрении: "наводил" российские ракеты на Николаев

Служба безопасности разоблачила новые преступления скрывающегося от правосудия на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали участие Подоляки в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.

"В настоящее время установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ. Для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора - эксоточителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение, - задержали в СБУ.

По данным следствия, полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб.

Больше всего окупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.

Также прокурор-изменник "сливал" рашистам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

Как сообщают стражи порядка, коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через Телеграмм-канал в виде текстовых сообщений.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркивают в СБУ.

Там напоминают, что уже сообщили Подоляку о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - сообщают в СБУ.

Подоляка был популярным блоггером на платформе YouTube, однако в начале апреля видеохостинг заблокировал его канал, но тот продолжил деятельность, в частности, на RuTube, где у него сейчас 277 тысяч подписчиков, и в Telegram, где его канал сейчас имеет 2,28. миллиона читателей.