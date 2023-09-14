СБУ сообщила блогеру Крыжановскому о подозрении в призывах к захвату власти (ФОТО)

Службы безопасности Украины сообщает, что ее управление в Киеве и Киевской области разоблачило бывшего адвоката и YouTube-блогера Сергея Крыжановского на призывах к насильственному захвату государственной власти в Украине.

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"По данным следствия, фигурант позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Его вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте", – считают в СБУ.

По оценке спецслужбы, в многочисленных видео, которые он выкладывал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей, Крыжановский пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в государстве.

"Установлено, что "видеообращения" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Telegram-каналы "вагнеровцев". Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Согласно выводам инициированной СБУ экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, распространение материалов с призывами к таким действиям).

За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой. Как отмечают в Киевской городской прокуратуре, решается вопрос об избрании блогеру меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля. По месту его жительства проведены обыски.

Отметим, что YouTube-канал Крыжановского, возглавляющего адвокатское объединение "Крыжановский и партнеры", сейчас имеет 126 тысяч подписчиков, впрочем, большинство видео имеет лишь по несколько тысяч просмотров. В общей сложности на канале, где юрист практически ежедневно выпускал видеообращения, главным образом с критикой уровня коррупции в Украине и причастных к ней, по его мнению, лиц, в настоящее время более 20,6 миллиона просмотров.