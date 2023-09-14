СБУ повідомила блогеру Крижанівському про підозру в закликах до захоплення влади (ФОТО)

Служби безпеки України повідомляє, що її управління в Києві та Київській області викрила колишнього адвоката та YouTube-блогера Сергія Крижанівського на закликах до насильницького захоплення державної влади в Україні.

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"За даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті", - вважають в СБУ.

За оцінкою спецслужби, у численних відео, які він викладав на власному YouTube-каналі з загальною аудиторією у понад 100 тисяч користувачів, Крижанівський намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в державі.

"Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Telegram-канали "вагнерівців". Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави", - сказано в повідомленні.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Зазначається, що за висновками ініційованої СБУ експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до таких дій).

За це передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Як зазначають в Київській міській прокуратурі, вирішується питання щодо обрання блогеру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. За місцем його проживання проведено обшуки.

Зазначимо, що YouTube-канал Крижанівського, який очолює адвокатське об'єднання "Крижанівський та партнери", наразі має 126 тисяч підписників, втім більшість відео має лише по декілька тисяч переглядів. Загалом на каналі, де юрист практично щоденно випускав відеозвернення, головним чином з критикою рівня корупції в Україні та причетних до неї, на його думку, осіб, наразі більше 20,6 мільйона переглядів.