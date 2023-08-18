Вербовал агентов для ФСБ в Запорожье: пророссийскому блоггеру сообщили о подозрении

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене пророссийскому блоггеру, который являлся координатором агентурных сетей ФСБ на временно оккупированной части Запорожской области. Он находил желающих помочь оккупантам и сразу передавал их координаты представителям спецслужб государства-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в своих публикациях он призвал подписчиков делиться информацией о местах дислокации и передвижения подразделений ВСУ, сообщать результаты обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и области.

Основной задачей злоумышленника было формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья. Кроме того, предатель активно использует собственный телеграмм-канал, насчитывающий до 30 тыс. пользователей, для распространения нарративов Кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте.

Блогер регулярно излагает контент, в котором поддерживает оккупационную политику, а также дискредитирует украинские власти и Силы обороны.

Украинская спецслужба задержала трех его коллег в мае, когда они готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары РФ по боевым позициям украинских воинов на передовой.

Однако сам предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на заключенного, который, находясь в исправительной колонии, начал работать на российскую ФСБ. Он пытался выслужиться перед спецслужбой РФ, чтобы его включили в списки на обмен.