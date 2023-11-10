Блог "однокурсника Путіна" Швеця є частиною мережі російських спецслужб - ЗМІ

Колишній радянський розвідник Юрій Швець, що живе у США та веде свій YouTube-канал, проштовхує у своїй медіадіяльності вигідні Росії меседжі, пише у блозі на сайті видання "Обозреватель" журналіст-міжнародник Микола Пимоненко.

"Все щільніше наш інформаційний простір забивається різними "друзями України" з числа "хороших русских" та різних псевдоросійських "дисидентів", деяких ще "з часів СРСР". Один з найпомітніших персонажів – такий собі "американець" Юрій Швець. Народився 70 років тому у Харкові", - зазначив автор.

За його словами, після армії Швець навчався в Університеті дружби народів імені Патріса Лумумби (Москва), а потім - ще два роки у Червонопрапорному інституті КДБ СРСР імені Андропова (нині Академія зовнішньої розвідки). Згодом він став кореспондентом ТАСС у Вашингтоні.

"Але за декілька років СРСР пішов у вічність, а життя у Росії на початку 90-х років було, м’яко кажучи, дуже відмінним від звиклого Швецю вашингтонського, і вже у 1993 році він перебрався до країни-мрії. Далі звичайному відставному майору КДБ СРСР світило хіба що поторгувати пару років дуже вузьким спектром доступних йому "секретів часів пізньої "контори", але їх носій виявився практично нікому не цікавим, і він на багато років зник з радарів", - пише Пимоненко.

Він вказує, що саме прихід до влади Володимира Путіна "подарував Швецю нову надію". Той почав активно позиціонувати себе як "однокурсника самого Путіна", що мало б перетворити його в медіа у цінного носія інформації та знавця усіх "кремлівських тайн": він час від часу потрапляв до преси та інтернет-ЗМІ, ділячись історично-розвідницькими "інсайдами" та "аналітикою", а у травні 2021 року почав розкручувати себе як зірку YouTube.

Автор статті також наводить, як саме Швець позиціонував себе на відео-ресурсі: "Я, бывший офицер элитного отдела внешней разведки КГБ Юрий Швец, открыл этот аналитический канал для борьбы с дезинформацией Кремля и подконтрольными ему СМИ, которые наводнили информационное пространство всего мира. Я знаю, как работают спецслужбы мира, и я знаю, как мыслят люди, которые руководят Кремлем и российскими спецслужбами, потому что мы учились по одинаковым учебникам. На канале вы узнаете о тайных механизмах, которые движут событиями во мире. Вы узнаете, кто такой Путин, кто его подельники, как они захватили власть в России, как они грабили и продолжают грабить страну и отмывать деньги, поскольку отдел, в котором я работал, играл ключевую роль в выводе золота партии из Советского Союза и организации сети по грабежу России и отмыванию денег (это послужило причиной моего увольнения). Эта сеть работает по сей день. Вы узнаете, что происходит в мире между США, Западом, Китаем и Россией".

Наразі цей канал має вже понад 1,3 мільйони підписників, а з початком повномасштабної війни Швець став активно коментувати українську тема, до нього нерідко звертаються як до авторитета з багаторічним геополітичним досвідом і особистого знавця Путіна та його КДБшного оточення.

"Нині Швець з-за океану ледь не у режимі нон-стоп "рятує" Україну від внутрішніх і зовнішніх ворогів, стикаючись з відчайдушною конкуренцією з боку інших інфо-циган з числа "хороших русских" – "професора Солов’я" та "генерала СВР", які перебувають набагато ближче до місця подій та "джерел інформації", ніж "майор Швець", - вказує Пимоненко.

Швець позиціонує себе як беззаперечного професіонала, висококласного аналітика, ексспівробітника КДБ з числа однокурсників Путіна та під виглядом закритої інсайдерської інформації подає суб'єктивні враження, уривки спогадів та історій, які, на думку публіциста, цілком можуть бути вигадані від початку до кінця.

Зокрема, однією з таких розказаних історій Швець вказує на зраду через "невиданных масштабов" розкраданням західної допомоги і при цьому одразу пропонує допомогу, а саме знайти одну людину, яка вирішить цю проблему.

"І цією людиною має стати, увага, Ігор Смешко - не менш одіозний та професіональний фахівець, колишній очільник СБУ та інших владних структур в період головування Віктора Медвечука керівником Адміністрації президента Леоніда Кучми", - звертає увагу автор.

Він нагадує, що одним з найбільш одіозних епізодів кар’єри Смешка стала його причетність до отруєння Віктора Ющенка, яке сталося під час вечері на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, куди Ющенко прибув на запрошення самого Смешка.

"Коли глава СБУ запрошує ненависного владі опозиційного лідера на вечерю, а той наступного ранку виявляється отруєним діоксином і перебуває при смерті, то це таке "совпадєніє" – продовжує стверджувати Смешко. Більше того, сам Смешко неодноразово заявляв у пресі, що не вірить в отруєння Ющенка, якого насправді "не було", - пише Пимоненко.

Крім того, за його спостереженнями, Швець активно роздмухував скандал з вбивством бізнесмена Дениса Кірєєва та стравлював між собою Головне управління розвідки Міноборони України та Центральне розвідувальне управління США.

"Тому на кого працює "товарищ" Швець, чиї наративи та меседжі проштовхує в українське медійне середовище про тотальну зраду, неспроможність української влади контролювати ситуацію, повальну корупцію, шпигунів в оточенні президента та "складність ситуації" - питання досить риторичне", - підсумовує журналіст.

На його думку, Швець продовжує бути агентом російських спецслужб, що зосередив свою увагу виключно на Україні і активно транслює меседжі російської пропаганди, "загорнуті у обгортку "м’якої сили" - нібито з метою допомогти українцям налаштувати їх на правильний шлях".