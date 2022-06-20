Блок Макрона победил на выборах во Франции, не получив абсолютного большинства

Во втором туре парламентских выборов во Франции 19 июня победил блок либеральных партий "Вместе!", сформированный вокруг основанной действующим президентом Эмманюэлем Макроном партии "Возрождение" (бывшая "Вперед, Республика!"). Из 572 одномандатных округов, где проходил второй тур, представители этого объединения смогли победить в 244.

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В свою очередь, 127 мандат достался кандидатам от левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз", объединившей партии "Непокоренная Франция", "Европа Экология Зелёные", Социалистическую партию и Французскую коммунистическую партию.

Кроме того, 89 депутатов будет иметь ультраправая партия "Национальное объединение", 61 - правоцентристская партия "Республиканцы", а 3 - близкий к ней "Союз демократов и независимых".

Также в парламент попали 22 прочих левых кандидата, не представлявших упомянутую коалицию, 11 правых кандидатов, четверо центристов и еще 11 других (из них 10 представляют регионалистские силы).

В первом же туре французы смогли выбрать лишь пятерых депутатов из 577 - четверо из них оказались представителями левых (в том числе трое избраны от округов Парижа) и лишь один представлял пропрезидентский блок. Дело в том, что для победы в первом туре во Франции необходимо получить не только абсолютное большинство действительных голосов, но и минимум 25% от числа избирателей.

Таким образом, блок "Вместе!" будет иметь 245 мандатов в новом парламенте, что намного меньше, чем минимальное абсолютное большинство в 289 мест, которое, однако, сможет получить, если создаст коалицию с близкими по экономическим вопросам "Республиканцами".

Напомним при этом, что за три дня до выборов Макрон посещал Украину вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии. В частности, они посетили Ирпень и провели переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.