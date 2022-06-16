Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис сделали совместное заявление по итогам встречи в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Среди прочего, Франция заявила о поставках Украине артиллерийских установок Caesar.

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В ходе встречи политики сделали совместное заявление.

Отмечается, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

"Все четверо из нас поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также включать принятие во внимание ситуации на Балканах и близлежащих территориях, в частности в Молдове", — сказал Макрон.

В то же время президент Франции отметил, что Европа не потребует от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта.

Кроме этого, Франция поставит Украине шесть дополнительных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров.

"Кроме уже доставленных 12 Caesar я принял решение поставить шесть дополнительных", – сказал Макрон.

Отмечается, что эти САУ могут запускать 155-миллиметровые снаряды на расстояние 40 км со скоростью от 6 до 8 выстрелов в минуту.

Также ранее украинская сторона заявила о передаче лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, подготовленных международной группой Макфола-Ермака.

Напомним, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Италии Марио Драги 16 июня посетили город Ирпень в Киевской области, который с самого начала широкомасштабного вторжения РФ был под оккупацией.