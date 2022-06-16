Макрон, Шольц, Драгі та Йохганніс зробили спільну заяву за підсумками зустрічі у Києві

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Україну разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Серед іншого, Франція заявила про постачання Україні артилерійських установок Caesar.

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У ході зустрічі політики зробили спільну заяву.

Зазначається, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата до Євросоюзу.

"Усі четверо з нас підтримують негайний статус кандидата в члени. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також включатиме ухвалення до уваги ситуації на Балканах і прилеглих територіях, зокрема в Молдові", - сказав Макрон.

Водночас президент Франції зазначив, що Європа не вимагатиме від України територіальних поступок для врегулювання конфлікту.

Окрім цього, Франція поставить Україні додаткові артилерійські установки Caesar калібру 155 міліметрів.

"Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових", - сказав Макрон.

Зазначається, що ці САУ можуть запускати 155-міліметрові снаряди на відстань 40 кілометрів зі швидкістю від 6 до 8 пострілів за хвилину.

Також раніше українська сторона заявила про передачу лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії підготовлених міжнародною групою Макфола-Єрмака.

Нагадаємо, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Італії Маріо Драгі 16 червня відвідали місто Ірпінь у Київській області, яке від самого початку широкомасштабного вторгнення РФ було під окупацією.