Блок Макрона переміг на виборах у Франції, не отримавши абсолютної більшості

У другому турі парламентських виборів у Франції 19 червня переміг блок ліберальних партій "Разом!", сформований навколо заснованої чинним президентом Емманюелем Макроном партії "Відродження" (колишня "Вперед, Республіка!"). Із 572 одномандатних округів, де проходив другий тур, представники цього об'єднання змогли перемогти у 244.

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У свою чергу, 127 мандат дістався кандидатам від лівої коаліції "Новий народний екологічний та соціальний союз", що об'єднала партії "Нескорена Франція", "Європа Екологія Зелені", Соціалістичну партію та Французьку комуністичну партію.

Крім того, 89 депутатів матиме ультраправа партія "Національне об'єднання", 61 - правоцентристська партія "Республіканці", а 3 - близький до неї "Союз демократів та незалежних".

Також до парламенту потрапили 22 інші ліві кандидати, які не представляли згадану коаліцію, 11 правих кандидатів, четверо центристів та ще 11 інших (з них 10 представляють регіоналістські сили).

У першому ж турі французи змогли вибрати лише п'ятьох депутатів із 577 - четверо з них виявились представниками лівих (у тому числі троє обрано від округів Парижа) і лише один представником пропрезидентського блоку. Справа в тому, що для перемоги у першому турі у Франції необхідно здобути не лише абсолютну більшість дійсних голосів, а й мінімум 25% від кількості виборців.

Таким чином, блок "Разом!" матиме 245 мандатів у новому парламенті, що набагато менше, ніж мінімальна абсолютна більшість у 289 місць, яку, однак, він зможе отримати, якщо створить коаліцію з близькими з економічних питань "Республіканцями".

Нагадаємо при цьому, що за три дні до виборів Макрон відвідував Україну разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії. Зокрема, вони відвідали Ірпінь та провели переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.