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Британская разведка сообщила о проблемах с командным звеном в силах РФ
Российское военное руководство становится все более недееспособным, уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших во время вторжения РФ в Украину в феврале.
Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.
"На тактическом уровне почти наверняка наблюдается обострение нехватки способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами. Плохое командование низшего звена, вероятно, ухудшает низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил", - идет речь.
Отмечается, что стрельба на полигоне в Белгородской области, из показаний очевидцев, произошла после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, четырех из пяти генералов, непосредственно руководивших во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, уволили.
"Их замена мало помогла улучшить боевые характеристики России. Нехватка непрерывности командования, возможно, будет иметь большие негативные последствия, чем в армиях западного образца - поскольку российская доктрина предполагает, что разработка планов тесно связана лично с командующим, а не более широкой командой", – отмечает разведка.
Отметим, в России уже появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине недавно мобилизованных. А плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.
Ранее в ISW сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.