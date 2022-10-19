Британська розвідка повідомила про проблеми з командною ланкою у силах РФ

Російське військове керівництво стає дедалі недієздатним, звільнено четверо з п’яти генералів, які безпосередньо командували під час вторгненням РФ в Україну в лютому.

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Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

"На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що стрілянина на полігоні в Білгородській області, за свідченнями очевидців, відбулася після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин.

Крім того, чотирьох п’яти генералів, які безпосередньо керували під час вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, звільнили.

"Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії. Нестача безперервності командування, можливо, буде мати більші негативні наслідки, ніж в арміях західного зразка - оскільки російська доктрина передбачає, що розробка планів тісно пов’язана особисто з командувачем, а не ширшою командою", - зазначає розвідка.

Зазначимо, у Росії вже з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. А погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

Раніше в ISW повідомляли, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.