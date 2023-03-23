Броневик производства Швейцарии попал на Донбасс в обход запрета на реэкспорт - СМИ

В прифронтовых городах Донецкой области замечен бронеавтомобиль Eagle I производства швейцарской компании Mowag. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

В частности, броневик заметили на фото из города Часов Яр, опубликованного испанским фотографом Хосе Колоном. Кроме того, такая же машина фигурирует на фото агентства AFP из Авдеевки, датированном 18 марта.

Как отмечает издание, непонятно, каким образом швейцарская техника оказалась в Украине, поскольку Швейцария запрещает реэкспорт в Украину военного оборудования.

Как уточняет швейцарский вещатель SRF, в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO) ему подтвердили, что около 30 лет назад 36 бронемобилей Eagle I были экспортированы из Швейцарии в Данию и что 27 из них Дания продала 10 лет назад немецкой частной компании.

В ведомстве, которое среди прочего заведует одобрением экспорта военных материалов, подтвердили и то, что немецкая компания-покупатель подписала декларацию о том, что не будет эти авто реэкспортировать.

По данным секретариата, сама эта компания никаких запросов на передачу Eagle I не подавала, а датские власти сообщили швейцарским, что сама Дания не передавала ни одного броневика, закупленного в Швейцарии без согласия самой Швейцарии.

Отмечается, что SECO продолжает выяснять, каким образом авто могло попасть на Донбасс, в частности с участием уже Германии. При этом в ведомстве затрудняются сказать, действительно ли речь идет о броневике из Швейцарии, указывая, что для этого необходимо располагать данными о номере шасси, которых оно не имеет.

Отметим, что 6 марта Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии рассмотрела предложение о смягчении запрета на реэкспорт вооружения и отклонил его и 23 голосами при 18 выступивших "за".

Предлагалось разрешить его для стран, которые "преданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским". К таковым отнесены и упомянутые выше Германия, Дания, а также Испании, которые запрашивали разрешение на реэкспорт оружия, но получили отказы.

При этом 25 января правительство Швейцарии разрешило вывод из-под эмбарго на поставки оружия предоставление оборудования для разминирования в Украине.