Швейцария уничтожит зенитные ракеты, которые понадобились бы Украине

Власти Швейцарии решили утилизировать зенитные ракеты, которые еще пригодны для использования и могли бы помочь Украине в защите от российской агрессии.

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Об этом сообщает издание NZZ.

"Планируется, что все системы будут демонтированы и утилизированы в рамках этих и других траншей", - заявил представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

В Швейцарии готовятся утилизировать 60 оборонных систем, первая часть системы вооружений Rapier уже демонтирована.

"Ракеты еще не совсем устаревшие. Оружие еще можно эффективно использовать против низко летящих целей, в частности, БПЛА", - считает Петер Шнайдер, бывший главный редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ).

Он уверен, если бы Швейцария вместо утилизации передала ракеты Киеву, то Украина могла бы защитить свою инфраструктуру.

Отметим, что накануне сообщалось, что Швейцария планирует разрешить реэкспорт военной техники в Украину в случаях, когда происходит применение нарушающей международное право силы. Хотя ранее правительство страны отклонило апелляцию Германии, которой Берлин просит разрешения на реэкспорт швейцарских боеприпасов в Украину, заявив, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии.

На политическом уровне Швейцария поддерживает Украину. Страна систематически вводит санкции против России.