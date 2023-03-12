- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Швейцарія знищить зенітні ракети, які знадобилися б Україні
Влада Швейцарії вирішила утилізувати зенітні ракети, які ще придатні для використання і могли б допомогти Україні у захисті від російської агресії.
Про це повідомляє видання NZZ.
"Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані в рамках цих та інших траншів", — заявив речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.
Наразі в Швейцарії готуються утилізувати 60 оборонних систем, першу частину системи озброєнь Rapier вже демонтували.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ракети ще не зовсім застарілі. Зброю ще можна ефективно використати проти цілей, що низько летять, зокрема, БПЛА", - вважає Петер Шнайдер, колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ).
Він впевнений, якби Швейцарія замість утилізації передала б ракети Києву, то Україна могла б захистити свою інфраструктуру.
Зазначимо, що напередодні повідомлялося, що Швейцарія планує дозволити реекспорт військової техніки до України у випадках, коли відбувається застосування сили, яка порушує міжнародне право. Хоча раніше уряд країни відхилив апеляцію Німеччини, якою Берлін просив дозволу на реекспорт швейцарських боєприпасів в Україну, заявивши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.
Водночас на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії.