Швейцарія знищить зенітні ракети, які знадобилися б Україні

Влада Швейцарії вирішила утилізувати зенітні ракети, які ще придатні для використання і могли б допомогти Україні у захисті від російської агресії.

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Про це повідомляє видання NZZ.

"Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані в рамках цих та інших траншів", — заявив речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Наразі в Швейцарії готуються утилізувати 60 оборонних систем, першу частину системи озброєнь Rapier вже демонтували.

"Ракети ще не зовсім застарілі. Зброю ще можна ефективно використати проти цілей, що низько летять, зокрема, БПЛА", - вважає Петер Шнайдер, колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ).

Він впевнений, якби Швейцарія замість утилізації передала б ракети Києву, то Україна могла б захистити свою інфраструктуру.

Зазначимо, що напередодні повідомлялося, що Швейцарія планує дозволити реекспорт військової техніки до України у випадках, коли відбувається застосування сили, яка порушує міжнародне право. Хоча раніше уряд країни відхилив апеляцію Німеччини, якою Берлін просив дозволу на реекспорт швейцарських боєприпасів в Україну, заявивши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.

Водночас на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії.