Броньовик виробництва Швейцарії потрапив на Донбас в обхід заборони на реекспорт - ЗМІ

У прифронтових містах Донецької області помічено бронеавтомобіль Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag. Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Зокрема, броньовик помітили на фото з міста Часів Яр, опублікованого іспанським фотографом Хосе Колоном. Крім того, така ж машина фігурує на фото агентства AFP з Авдіївки, датованому 18 березня.

Як зазначає видання, незрозуміло, яким чином швейцарська техніка опинилася в Україні, оскільки Швейцарія забороняє реекспорт до України військового обладнання.

Як уточнює швейцарський мовник SRF, у Державному секретаріаті з економічних питань (SECO) йому підтвердили, що близько 30 років тому 36 бронемобілів Eagle I були експортовані зі Швейцарії до Данії та що 27 з них Данія продала 10 років тому німецькій приватній компанії.

У відомстві, яке серед іншого завідує схваленням експорту військових матеріалів, підтвердили і те, що німецька компанія-покупець підписала декларацію про те, що ці авто не будуть реекспортуватися.

За даними секретаріату, сама ця компанія жодних запитів на передачу Eagle I не подавала, а данська влада повідомила швейцарській, що сама Данія не передавала жодного броньовика, закупленого у Швейцарії, без згоди самої Швейцарії.

Зазначається, що SECO продовжує з'ясовувати, зокрема тепер за участю Німеччини, яким чином авто могло потрапити на Донбас. При цьому у відомстві кажуть, що поки важко стверджувати, що справді йдеться про броньовик зі Швейцарії, вказуючи, що для цього необхідно мати дані про номер шасі, яких воно не має.

Зазначимо, що 6 березня Рада кантонів (мала палата парламенту) Швейцарії розглянула пропозицію щодо пом'якшення заборони на реекспорт озброєння і відхилила її і 23 голосами при 18 "за".

Пропонувалося дозволити його для країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським". До таких віднесені й згадані вище Німеччина, Данія, а також Іспанія, які просили про дозвіл на реекспорт швейцарської зброї, але отримали відмови.

При цьому 25 січня уряд Швейцарії дозволив виведення з-під ембарго на постачання зброї надання обладнання для розмінування в Україні.