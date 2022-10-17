ЦИК зарегистрировал нового депутата Рады от "Голоса"

Центральная избирательная комиссия 17 октября рассмотрела заявление и необходимые документы Максима Хлапука и зарегистрировала его депутатом Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

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Хлапук баллотировался на выборах 2019 года по списку партии "Голос" под №22 и был признан избранным ввиду того, что кандидат №21, которым был Алексей Сивирин, не подал в определенное время документы в Центризбирком.

Действующий нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что тот не будет получать депутатский мандат, поскольку "принял решение оставаться в реальном секторе экономики".

Напомним, что 7 сентября Рада назначила нардепа от "Голоса" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества и досрочно прекратила его полномочия как депутата. Таким образом, в парламенте освободилось одно место для представителя из списка этой политсилы.

О 38-летнем Хлапуке известно, что ранее он был заместителем руководителя секретариата председателя Рады и помощником нардепа Андрея Парубия, занимавшего должность спикера в 2016-2019 годах, в течение трех созывов парламента.

Хлапук возглавляет общественную организацию "Молодежный медиа-центр" в Ровно. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Политология", Йенский университет имени Шиллера в Германии и Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины по специальности "Внешняя политика".