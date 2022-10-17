ЦВК зареєструвала нового депутата Ради від "Голосу"

Центральна виборча комісія на засіданні 17 жовтня розглянула заяву і необхідні документи Максима Хлапука та зареєструвала його депутатом Верховної Ради. Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

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Хлапук балотувався на виборах 2019 року по списку партії "Голос" під №22 і був визнаний обраним через те, що кандидат №21, яким був Олексій Сівірін не подав у визначений час документів до Центрвиборчкому.

Діючий нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що той не буде набувати депутатського мандата, оскільки "прийняв рішення залишатися у реальному секторі економіки".

Нагадаємо, що 7 вересня, Рада призначила нардепа від "Голосу" Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна, і достроково припинила його повноваження як депутата. Таким чином, в парламенті звільнилося одне місце для представника зі списку цієї політсили.

Про 38-річного Хлапука відомо, що раніше він був заступником керівника секретаріату голови Ради та помічником нардепа Андрія Парубія, який займав посаду спікера в 2016-2019 роках, впродовж трьох скликань парламенту.

Хлапук очолює громадську організацію "Молодіжний медіа-центр" в Рівному. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України за спеціальністю "Зовнішня політика".