Представник "Голосу" проігнорував визнання його депутатом Ради замість Умєрова: ЦВК назвала нового

Центральная виборча комісія визнала кандидата в депутати Верховної Ради від партії "Голос" Олексія Сівіріна таким, що не набув мандату після того, як 13 вересня був визнаний обраним до парламенту.

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Як йдеться у повідомленні ЦВК, Сівірін мав не пізніш як на двадцятий день з дня оприлюднення рішення, тобто до 5 жовтня включно, подати до неї передбачені виборчим законодавством відповідні документи.

Після цього комісія могла ухвалити рішення про його реєстрацію депутатом. Або ж Сівірін міг звернутися до ЦВК із заявою про наявність поважних причин, які перешкоджають йому надати документи. Однак до вказаної дати таких документів або заяви він до Центрвиборчкому не подав.

Через це його депутатство комісія й скасувала. Оскільки Сівірін був у списку "Голосу" під №21, тепер обраним депутатом ЦВК визнала наступного за черговістю кандидата №22, яким був Максим Хлапук. Нагадаємо, що 7 вересня, Рада призначила нардепа від "Голосу" Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна, і достроково припинила його повноваження як депутата.

Зазначимо, що відсутність реакції Сівіріна на визнання його нардепом не була неочікуваною: ще тиждень тому діючий депутат Ярослав Железняк повідомив, що той "прийняв рішення залишатися у реальному секторі економіки" і його місце займе Хлапук.

Про 38-річного Хлапука відомо, що раніше він був заступником керівника секретаріату голови Ради та помічником нардепа Андрія Парубія, який займав посаду спікера в 2016-2019 роках, впродовж трьох скликань парламенту. Хлапука очолює громадську організацію "Молодіжний медіа-центр" в Рівному. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України за спеціальністю "Зовнішня політика".