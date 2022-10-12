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Представитель "Голоса" проигнорировал признание его депутатом Рады вместо Умерова: ЦИК назвала нового
Центральная избирательная комиссия признала кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Голос" Алексея Сивирина не получившим мандат после того, как 13 сентября был признан избранным в парламент.
Как говорится в сообщении ЦИК, Сивирин должен был не позднее чем на двадцатый день со дня обнародования решения, то есть до 5 октября включительно, подать ей предусмотренные избирательным законодательством соответствующие документы.
После этого комиссия могла принять решение о его регистрации депутатом. Или же Сивирин мог обратиться в ЦИК с заявлением о наличии уважительных причин, препятствующих ему предоставить документы. Однако до указанной даты таких документов или заявления он в Центризбирком не подал.
Поэтому его депутатство комиссия и отменила. Поскольку Сивирин был в списке "Голоса" под №21, теперь избранным депутатом ЦИК признала следующего по очередности кандидата №22, которым был Максим Хлапук. Напомним, что 7 сентября Рада назначила нардепа от "Голоса" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества, и досрочно прекратила его полномочия как депутата.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что отсутствие реакции Сивирина на признание его нардепом не было неожиданным: еще неделю назад действующий депутат Ярослав Железняк сообщил, что тот "принял решение оставаться в реальном секторе экономики" и его место займет Хлапук.
О 38-летнем Хлапуке известно, что ранее он был заместителем руководителя секретариата председателя Рады и помощником нардепа Андрея Парубия, занимавшего должность спикера в 2016-2019 годах, в течение трех созывов парламента. Хлапук возглавляет общественную организацию "Молодежный медиа-центр" в Ровно. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Политология", Йенский университет имени Шиллера в Германии и Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины по специальности "Внешняя политика".