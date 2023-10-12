Дания и Чехия передадут Украине совместный пакет военной помощи

Дания и Чехия договорились о совместной поставке Вооруженным силам Украины в ближайшие месяцы пакета военной помощи для поддержки их борьбы против российской агрессии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Дании.

В качестве первой части пожертвования Украине страны рассчитывают поставить с производственных линий и со складов чешских производителей около 50 боевых машин пехоты и танков, 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов, 500 снайперских винтовок, оборудование для радиоэлектронной борьбы, наблюдения и разведки, а также артиллерийские боеприпасы.

Отмечается, что в этот пакет помощи войдут как современные чешские системы вооружения, так и отремонтированная техника, которую украинские войска уже привыкли использовать на поле боя. Список пожертвований соответствует пожеланиям и потребностям ВСУ и призван внести "существенный вклад" в их боевую мощь.

В дальнейшем Дания и Чехия также хотят передать Украине дополнительное вооружение, в том числе 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных орудий, 7 тысяч противотанковых орудий, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем. Кроме того, планируется подарить "значительное количество" систем борьбы с дронами.

"Это существенное пожертвование техники, на которое есть большой спрос в Украине и которое стало возможным благодаря образцовому сотрудничеству Дании и Чехии", - прокомментировал датский министр обороны Троэльс Лунн Поульсен.

Как отметил в свою очередь заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, такого рода сотрудничество означает, что военная поддержка Украины может продолжаться не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и в долгосрочной перспективе, если это будет необходимо.

Напомним также, что весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране в Дании стартовало обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

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