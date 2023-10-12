Данія та Чехія передадуть Україні спільний пакет військової допомоги

Данія та Чехія домовилися про спільне постачання Збройним силам України в найближчі місяці пакету військової допомоги для підтримки їхньої боротьби проти російської агресії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Данії.

В якості першої частини пожертвування Україні ці країни розраховують поставити з виробничих ліній та зі складів чеських виробників близько 50 бойових машин піхоти та танків, 2,5 тисячі пістолетів, 7 тисяч гвинтівок, 500 ручних кулеметів, 500 снайперських гвинтівок, обладнання для радіоелектронної боротьби, спостереження й розвідки, а також артилерійські боєприпаси.

Зазначається, що до цього пакету допомоги увійдуть як сучасні чеські системи озброєння, так і відремонтована техніка, яку українські війська вже звикли використати на полі бою. Список пожертвувань відповідає побажанням та потребам ЗСУ та покликаний зробити "суттєвий внесок" у їхню бойову міць.

Надалі Данія та Чехія також хочуть передати Україні додаткове озброєння, у тому числі 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних гармат, 7 тисяч протитанкових гармат, 10 тисяч ручних гранат та 60 мінометних систем. Крім того, планується подарувати "значну кількість" систем боротьби з дронами.

"Це суттєва пожертва техніки, на яку є великий попит в Україні і яка стала можливою завдяки зразковій співпраці Данії та Чехії", - прокоментував датський міністр оборони Троельс Лунн Поульсен.

Як зазначив у свою чергу заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковец, така співпраця означає, що військова підтримка України може тривати не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році та у довгостроковій перспективі, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо також, що навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні в Данії розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

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