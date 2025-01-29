Давос 2025: Война і екологія — главные глобальные риски

В 2025 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе прошел на фоне значительных глобальных изменений, включая возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Это событие оказало заметное влияние на повестку форума и обсуждаемые темы. Инаугурацию Трампа я смотрела в доме Washington Post в кругу его единомышленников и оппозиционеров.

Перед началом инаугурации колумнисты Washington Post David Ignatius и Bina Venkataraman подняли тему, волнующую американцев - это беженцы. Политика Дональда Трампа в отношении беженцев характеризуется ужесточением миграционных мер и пересмотром программ переселения. Откровенных дебатов не было, после немногочисленных высказываний все сфокусировались на прямой трансляции инаугурации, под попкорн и шампанское, которыми угощала редакция.

Однако, я заметила, как повестка ВЭФ адаптировалась к новым политическим изменениям. Понимая, что тема экологии не в приоритете у Трампа, который готов выйти из Парижского климатического пакта, эстафету приняла Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти Европейского союза, назвав соглашение 2015 года «лучшей надеждой для всего человечества» и поклялась: «Европа останется верна своему курсу и продолжит работать со всеми странами, которые хотят защитить природу и остановить глобальное потепление».

В то же время Клаус Шваб, основатель и бессменный руководитель ВЭФ, в своей речи подчеркнул необходимость адаптации мирового сообщества к новым реалиям. Он отметил важность сохранения глобального сотрудничества и укрепления многосторонних отношений, несмотря на усиливающиеся тенденции к национализму и протекционизму. Шваб подчеркнул, что в условиях нарастающей фрагментации мира критически важно поддерживать диалог между странами и совместно решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, экономическое неравенство и технологические вызовы.

Несмотря на это, думаю, что зеленый тренд заметно сбавит обороты во всем мире после прихода Трампа к власти.

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что на форуме 2025 года наблюдалось снижение акцента на социальной ответственности бизнеса и устойчивом развитии. Отсутствие ключевых технологических лидеров и смещение фокуса в сторону чисто деловых обсуждений были восприняты как отход от концепции "капитализма с человеческим лицом", ранее продвигаемой на Давосских встречах.

Многие эксперты отметили, что политика администрации Трампа, направленная на дерегулирование и снижение налогов, вызвала оптимизм среди бизнес-лидеров, ожидающих усиления экономического роста и новых возможностей для инвестиций. Однако такие меры также вызвали опасения относительно возможного усиления разрыва между США и Европой, особенно в вопросах регулирования и технологического развития.

В целом, Давос 2025 продемонстрировал сдвиг в глобальных приоритетах, отражая текущие политические и экономические реалии. Эксперты подчеркнули необходимость балансировать между стремлением к экономическому росту и сохранением принципов устойчивого развития и социальной ответственности. Однако это точно не флагманская линия новой американской власти.

Украина

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе традиционно был представлен "Доклад о глобальных рисках 2025" (Global Risks Report 2025), который анализирует наиболее значимые угрозы, стоящие перед мировым сообществом в ближайшие годы.

Основной угрозой, согласно отчету является “Государственные вооруженные конфликты”: около 23% опрошенных экспертов отметили этот риск как самый серьезный, указывая на такие события, как война в Украине и конфликты в Судане и Газе. За ним идут “Экстремальные погодные явления” — второй по значимости риск. Природные катаклизмы, такие как лесные пожары, наводнения и засухи, продолжают оказывать значительное влияние на глобальную стабильность. Далее — дезинформация и технологические угрозы. Растет обеспокоенность по поводу распространения дезинформации и негативных последствий использования искусственного интеллекта. Эти факторы могут подрывать доверие к институтам и способствовать социальной поляризации.

Мировые эксперты отмечают, что государственные вооруженные конфликты, такие как война в Украине, являются наиболее значимой угрозой в 2025 году, что подчеркивает растущую геополитическую напряженность.

В целом, тема Украины остается актуальной и основной в глобальной мировой повестке. Войну перестали воспринимать как локальный конфликт, видят в ней потенциал экспансии и мировую угрозу. Об этом говорили и со сцены, и в кулуарах давосского форума.

Думаю, что только два мировых лидера сегодня привлекают всеобщее внимание — это Трамп и Зеленский, остальные без дополнительного шума могли передвигаться улочками Давоса, не привлекая особого внимания. Не знаю, что было бы, если бы на ВЭФ приехал Трамп, но когда приехал Зеленский оцепили часть улицы возле Украинского дома, а тысячи участников форума выстроились в очередь, чтобы своими глазами увидеть украинского лидера и сделать фото. Такая популярность говорит о том, что Украина и ее лидер остаются в центре внимания в мировом сообществе. Это усиливает наш голос, что несомненно, хорошо.

Надо сказать, что украинские бизнес-ассоциации и мировые бизнес-ассоциации, работающие в Украине, демонстрируют высокий уровень профессионализма в Давосе. Американская торговая палата (АСС) и Энди Гумберг в День инаугурации собрал в Украинском доме сотни участников со всего мира, чтобы задать вектор новой политической повестки для бизнеса в Украине. ЕВА во главе с Татьяной Деревянко провела несколько качественных сайд-ивентов в Цюрихе и Давосе, собрав лидеров украинского бизнеса, международный экспертов, политиков и инвесторов. Обсуждали возможности инвестирования в Украину и потенциал украинского бизнеса. Board с Андреем Длигачем вел прямые включения с Давос, команда бизнесменов из СЕО клуба традиционно приняла участие в рамках украинской делегации. Украинской точкой притяжения на карте Давос остается Украинский дом, где проходят содержательные дискуссии, подготовленные Фондом Виктора Пинчука и организаторами Украинского дома. Изюминкой, привлекающей внимание тысяч гостей форума, становится арт-составляющая Украинского дома от Фонда Виктора Пинчука. В этом году помимо других экспонатов был один, который отложился в памяти всех гостей — воздушный шарик, летающий над металлическими копьями, с названием “Хрупкость украинского бытия”.

Надо отметить, что не теряет актуальности ужин и завтрак Виктора Пинчука, который собирает мировых лидеров и является качественной площадкой для обсуждения украинской повестки. В этом году завтрак посетил легендарный Клаус Шваб, что подчеркивает высокий статус и мировую заинтересованность ивента.

Давос, PR и Стратегические коммуникации

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе — это не просто ежегодное собрание мировых лидеров, бизнесменов и экспертов. Это мощная платформа для формирования глобальных повесток, выстраивания брендов и укрепления репутации. Для специалистов в области маркетинга, PR и стратегических коммуникаций участие в Давосе — это уникальная возможность повлиять на восприятие компании или страны, установить значимые связи и продвигать ключевые инициативы.

События такого масштаба, как ВЭФ, предоставляют платформу для взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами, от правительств до международных организаций, крупных корпораций и СМИ. Главные аспекты, делающие Давос необходимым с точки зрения маркетинга и PR:

Формирование репутации на глобальном уровне

Давос предоставляет компаниям и государствам возможность показать себя глобальной аудитории.

Давос предоставляет компаниям и государствам возможность показать себя глобальной аудитории. Медиа-покрытие и бренд-упоминания

Давос освещается крупнейшими мировыми медиа, включая BBC, CNN, Bloomberg и других. Участие в форумах, панельных дискуссиях или даже организованных компанией мероприятиях дает шанс попасть в поле зрения международных журналистов и закрепить позиции бренда.

Давос освещается крупнейшими мировыми медиа, включая BBC, CNN, Bloomberg и других. Участие в форумах, панельных дискуссиях или даже организованных компанией мероприятиях дает шанс попасть в поле зрения международных журналистов и закрепить позиции бренда. Сетевой эффект и нетворкинг

Форум собирает десятки тысяч лидеров из разных сфер. Здесь заключаются не только сделки, но и устанавливаются долгосрочные партнерства. Для специалистов в области стратегических коммуникаций это идеальное место для укрепления связей и поиска новых союзников.

Форум собирает десятки тысяч лидеров из разных сфер. Здесь заключаются не только сделки, но и устанавливаются долгосрочные партнерства. Для специалистов в области стратегических коммуникаций это идеальное место для укрепления связей и поиска новых союзников. Продвижение повестки через ключевые темы

Каждый год форум посвящен актуальным глобальным вопросам: климат, технологии, экономическое восстановление. Участие в этих дискуссиях помогает позиционировать себя как игрока, влияющего на будущее.

Многие мировые компании используют ВЭФ как площадку для запуска или продвижения своих экологических и социальных инициатив. Например:

Microsoft в 2020 году объявила о намерении стать углеродно-отрицательной к 2030 году, что вызвало резонанс в медиа.

Unilever продемонстрировала свои усилия в создании устойчивых цепочек поставок, укрепив свою репутацию как лидера в ESG.

Google и Facebook на прошлых форумах презентовали свои инициативы в области искусственного интеллекта и защиты данных.

Tesla и другие компании из сектора возобновляемой энергетики представляли инновации, связанные с электрическим транспортом.

На ВЭФ нередко анонсируются стратегические партнерства и сделки, которые сразу становятся топ-новостями:

Saudi Aramco и BP подписали соглашение о совместной разработке возобновляемых источников энергии.

Mastercard объявила о запуске глобальных инициатив по финансовой инклюзии.

Давос — это не только форум для обсуждения глобальных проблем, но и мощный инструмент для продвижения брендов, укрепления репутации и установления стратегических контактов. Используя эту платформу, компании и государства могут усилить свои позиции на мировой арене, продвигать важные инициативы и адаптироваться к новым вызовам. Для специалистов в области маркетинга и PR Давос остается уникальным местом, где создаются тренды и формируются ключевые повестки будущего.