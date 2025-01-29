Давос 2025: Війна і екологія — найбільші глобальні ризики

У 2025 році Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі відбувся на тлі значних глобальних змін, зокрема повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Це подія суттєво вплинула на порядок денний форуму та теми обговорень. Інавгурацію Трампа я дивилася в домі Washington Post у колі його однодумців та опонентів.

Перед початком інавгурації колумністи Washington Post David Ignatius та Bina Venkataraman підняли тему, яка хвилює американців — проблему біженців. Політика Дональда Трампа щодо біженців відзначається посиленням міграційних заходів і переглядом програм переселення. Відвертих дебатів не було — після кількох висловлювань усі сфокусувалися на прямій трансляції інавгурації, за попкорном і шампанським, якими пригощала редакція.

Проте я помітила, як порядок денний ВЕФ адаптувався до нових політичних змін. Розуміючи, що тема екології не є пріоритетною для Трампа, який готовий вийти з Паризької кліматичної угоди, естафету прийняла Урсула фон дер Ляєн, голова виконавчої влади Європейського Союзу. Вона назвала угоду 2015 року «найкращою надією для всього людства» та пообіцяла: «Європа залишиться вірною своєму курсу й продовжить працювати з усіма країнами, які хочуть захистити природу та зупинити глобальне потепління».

Водночас Клаус Шваб, засновник та незмінний керівник ВЕФ, у своєму виступі підкреслив необхідність адаптації світової спільноти до нових реалій. Він наголосив на важливості збереження глобального співробітництва та зміцнення багатосторонніх відносин, попри зростаючі тенденції до націоналізму та протекціонізму. Шваб зазначив, що в умовах наростаючої фрагментації світу критично важливо підтримувати діалог між країнами й спільно вирішувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату, економічна нерівність і технологічні виклики.

Попри це, я вважаю, що зелений тренд помітно втратить оберти у світі після приходу Трампа до влади.

Експерти висловили занепокоєння тим, що на форумі 2025 року знизилася увага до соціальної відповідальності бізнесу та сталого розвитку. Відсутність ключових технологічних лідерів і зміщення фокуса в бік виключно ділових обговорень сприймалися як відхід від концепції «капіталізму з людським обличчям», раніше популяризованої на Давоських зустрічах.

Багато експертів зазначили, що політика адміністрації Трампа, спрямована на дерегуляцію та зниження податків, викликала оптимізм серед бізнес-лідерів, які очікують посилення економічного зростання та нових інвестиційних можливостей. Водночас такі заходи викликають побоювання щодо можливого посилення розриву між США та Європою, особливо в питаннях регулювання й технологічного розвитку.

Загалом Давос 2025 продемонстрував зміщення глобальних пріоритетів, відображаючи актуальні політичні та економічні реалії. Експерти наголосили на необхідності балансувати між прагненням до економічного зростання та збереженням принципів сталого розвитку й соціальної відповідальності. Але це точно не є флагманською лінією нової американської влади.

Україна

У рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі традиційно було представлено «Звіт про глобальні ризики 2025» (Global Risks Report 2025), який аналізує найважливіші загрози, що стоять перед світовою спільнотою у найближчі роки.

Основною загрозою, згідно зі звітом, є «Державні збройні конфлікти»: близько 23% опитаних експертів назвали цей ризик найсерйознішим, вказуючи на такі події, як війна в Україні та конфлікти в Судані й Газі. Другим за значимістю ризиком є «Екстремальні погодні явища». Природні катаклізми, такі як лісові пожежі, повені й посухи, продовжують значно впливати на глобальну стабільність. Далі йдуть дезінформація й технологічні загрози. Зростає занепокоєння через поширення дезінформації й негативні наслідки використання штучного інтелекту, які можуть підривати довіру до інституцій і сприяти соціальній поляризації.

Світові експерти зазначають, що державні збройні конфлікти, такі як війна в Україні, є найбільшою загрозою у 2025 році, що підкреслює зростаючу геополітичну напруженість.

Загалом, тема України залишається актуальною й однією з ключових у глобальному порядку денному. Війну перестали сприймати як локальний конфлікт і бачать у ній потенціал експансії та глобальної загрози. Про це говорили як зі сцени, так і в кулуарах давоського форуму.

Мені здається, що сьогодні лише два світові лідери привертають загальну увагу — це Трамп і Зеленський, інші могли вільно пересуватися вуличками Давосу без зайвого шуму. Не знаю, що було б, якби на ВЕФ приїхав Трамп, але коли приїхав Зеленський, частину вулиці біля Українського дому перекрили, а тисячі учасників форуму вишикувалися в чергу, щоб побачити українського лідера на власні очі й зробити фото. Така популярність свідчить про те, що Україна та її лідер залишаються в центрі уваги світової спільноти. Це посилює наш голос, що, безперечно, є позитивним.

Треба зазначити, що українські бізнес-асоціації та міжнародні асоціації, які працюють в Україні, демонструють високий рівень професіоналізму під час форуму в Давосі.

Американська торгова палата (АСС) разом з Енді Гумбергом у день інавгурації зібрали в Українському домі сотні учасників із різних країн світу, щоб задати вектор нової політичної повістки для бізнесу в Україні. Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) під керівництвом Тетяни Дерев’янко провела кілька якісних сайд-івентів у Цюриху та Давосі, зібравши лідерів українського бізнесу, міжнародних експертів, політиків та інвесторів. Обговорювали можливості інвестування в Україну та потенціал українського бізнесу.

Команда Board на чолі з Андрієм Длігачем організувала прямі включення з Давосу, а підприємці з CEO Club традиційно долучилися до заходів у складі української делегації. Українським центром тяжіння в Давосі залишається Український дім, де відбуваються змістовні дискусії, підготовлені Фондом Віктора Пінчука та організаторами Українського дому.

Особливою родзинкою, яка приваблює тисячі гостей форуму, стала арт-програма Українського дому, підготовлена Фондом Віктора Пінчука. Цього року одним із найяскравіших експонатів став арт-об’єкт — повітряна кулька, що висіла над металевими спицями, під назвою «Хисткість українського буття».

Варто також згадати про традиційні події, організовані Віктором Пінчуком, зокрема сніданок і вечерю, які збирають світових лідерів і стають якісною платформою для обговорення українського порядку денного. Цього року на сніданок завітав легендарний Клаус Шваб, що підкреслює високий статус і міжнародний інтерес до заходу.

Давос, PR та стратегічні комунікації

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі — це не просто щорічне зібрання світових лідерів, бізнесменів і експертів. Це потужна платформа для формування глобального порядку денного, зміцнення брендів і репутації. Для фахівців у сфері маркетингу, PR та стратегічних комунікацій участь у Давосі є унікальною можливістю вплинути на сприйняття компанії чи країни, налагодити важливі зв’язки та просувати ключові ініціативи.

Події такого масштабу, як ВЕФ, забезпечують платформу для взаємодії з ключовими стейкхолдерами — від урядів до міжнародних організацій, великих корпорацій і ЗМІ. Основні аспекти, які роблять Давос необхідним із точки зору маркетингу та PR:

Формування репутації на глобальному рівні

Давос надає компаніям і країнам можливість представити себе світовій аудиторії.

Давос надає компаніям і країнам можливість представити себе світовій аудиторії. Медіа-висвітлення та згадки бренду

Форум активно висвітлюють провідні світові медіа, включаючи BBC, CNN, Bloomberg та інших. Участь у панельних дискусіях, форумах чи навіть організація власних подій дозволяють привернути увагу міжнародних журналістів і закріпити позиції бренду.

Форум активно висвітлюють провідні світові медіа, включаючи BBC, CNN, Bloomberg та інших. Участь у панельних дискусіях, форумах чи навіть організація власних подій дозволяють привернути увагу міжнародних журналістів і закріпити позиції бренду. Ефект мережі та нетворкінг

Форум збирає десятки тисяч лідерів із різних сфер. Тут не лише укладаються угоди, а й вибудовуються довгострокові партнерства. Для фахівців зі стратегічних комунікацій це ідеальне місце для зміцнення зв’язків і пошуку нових союзників.

Форум збирає десятки тисяч лідерів із різних сфер. Тут не лише укладаються угоди, а й вибудовуються довгострокові партнерства. Для фахівців зі стратегічних комунікацій це ідеальне місце для зміцнення зв’язків і пошуку нових союзників. Просування порядку денного через ключові теми

Щороку форум присвячений актуальним глобальним питанням: клімат, технології, економічне відновлення. Участь у цих дискусіях допомагає позиціонувати себе як гравця, який впливає на майбутнє.

Багато світових компаній використовують ВЕФ як платформу для запуску або просування своїх екологічних і соціальних ініціатив. Наприклад:

Microsoft у 2020 році оголосила про намір стати вуглецево-негативною до 2030 року, що викликало великий резонанс у ЗМІ.

Unilever продемонструвала свої зусилля у створенні сталих ланцюгів постачання, зміцнивши свою репутацію як лідера в ESG.

Google і Facebook представили свої ініціативи у сфері штучного інтелекту та захисту даних.

Tesla та інші компанії сектору відновлюваної енергетики презентували інновації, пов’язані з електротранспортом.

На ВЕФ також нерідко оголошують стратегічні партнерства та угоди, які відразу стають топ-новинами:

Saudi Aramco та BP підписали угоду про спільну розробку відновлюваних джерел енергії.

Mastercard анонсувала запуск глобальних ініціатив із фінансової інклюзії.

Давос — це не лише форум для обговорення глобальних проблем, але й потужний інструмент для просування брендів, зміцнення репутації та встановлення стратегічних контактів. Використовуючи цю платформу, компанії та країни можуть посилити свої позиції на світовій арені, просувати важливі ініціативи й адаптуватися до нових викликів. Для фахівців у сфері маркетингу та PR Давос залишається унікальним місцем, де створюються тренди та формуються ключові порядки денні майбутнього.