Дела Майдана. Экс-командира львовского "Беркута" взяли под стражу в зале суда (ВИДЕО)

Апелляционный суд удовлетворил жалобу Офиса генерального прокурора, приняв решение о применении к бывшему командиру батальона милиции особое назначение "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры, YouTube-канал KoshoveNko TV UA транслировал заседание.

Стало известно, что речь идет о Ростиславе Пацеляке, его взяли под стражу в зале суда.

Суд избрал меру пресечения в рамках расследования уголовного производства, по которому экс-командира львовского "Беркута" подозревают в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева .

Следствие установило, что подозреваемый во исполнение преступного приказа для запугивания населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Он пытался помешать массовому движению митингующих с Майдана Незалежности к Верховной Раде Украины.

Тогда протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

Пацеляка нарушил действующее законодательство и приказал сотрудниками МОТ "Беркут" применять специальные средства и огнестрельное оружие против мирного митинга. Его действия привели к убийствам 3 митингующих, причинение тяжких телесных повреждений – 5, средней тяжести – 43, легких – 77.

Подозреваемому инкриминирована организация, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, умышленные убийства и покушения на убийства, причинение повреждений, совершение террористического акта (части 2 статьи 28, части 3 статьи 27, части 4 статьи 41, части 3 статьи 365, части 2 статьи 28, части 3 статьи 27, части 4 статьи 41, ст. ст. 121;ч.3 ст.27, ч.4 ст.41, ч.3 ст.258 УК Украины).

Напомним, ранее Верховный суд отменил определение Киевского апелляционного суда, которым был подтвержден оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области.