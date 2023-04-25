Справи Майдану. Екскомандира львівського "Беркуту" взяли під варту у залі суду (ВІДЕО)

Апеляційний суд задовольнив скаргу Офісу генерального прокурора, ухваливши рішення про застосування застосував до колишнього командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила пресслужба генпрокуратури, YouTube-канал KoshoveNko TV UA транслював засідання.

Стало відомо, що йдеться про Ростислава Пацеляка, його взяли під варту у залі суду.

Суд обрав запобіжний захід у межах розслідування кримінального провадження, за яким екскомандира львівського "Беркуту" підозрюють у організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині Києва.

Слідство встановило, що підозрюваний, на виконання злочинного наказу, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Він намагався перешкодити масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

Тоді протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Пацеляка порушив чинне законодавство та наказав співробітниками МОП "Беркут" застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю проти мирного мітингу. Його дії призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України).

Нагадаємо, раніше Верховний суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду, якою було підтверджено виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області.