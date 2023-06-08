Перспективы очень хорошие. Украина будет производить ракеты с дальностью более 1000 километров, – Резников

Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1000 км. Существует утвержденная ракетная программа, на которую уже выделяются деньги. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает NV.

Он отметил, что исполнителями этой программы являются на 100% украинские производства.

Министр отметил, что Украина уже имела успехи в производстве ракет, таких как "Нептун", с помощью которых украинские военные утопили крейсер "Москва".

"Поэтому у нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностю поражения более 1000 км", – сказал чиновник.

Резников также рассказал, что долго убеждал партнеров Украины предоставить противокорабельные ракеты "Гарпун", и они согласились на это через неделю после того, как "Нептунами" был атакован крейсер "Москва".

"Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты с определенными нашими названиями летят больше чем на 200, 300, 400 км, я убежден, появятся и ATACMS и все остальное, потому что захочется, чтобы в такой хорошей паре они работали", – добавил он.

Напомним, что США пока не предоставляют Украине ракеты ATACMS, имеющие дальность до 300 километров. Издание Politico писало, что в арсенале американцев может быть недостаточно запасных систем. В свою очередь президент США Джо Байден недавно заявил, что вопрос о предоставлении ATACMS Украине еще не решен – его продолжают рассматривать.