Україна зможе виробляти ракети з дальністю ураження понад 1000 км. Існує затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає NV.

Він зазначив, що виконавцями цієї програми є на 100% українські виробництва.

Міністр зауважив, що Україна вже мала успіхи у виробництві ракет, таких як "Нептун", за допомогою яких українські військові потопили крейсер "Москва".

"Тому у нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з двльністю ураження більше, ніж 1000 км", – сказав урядовець.

Резніков також розповів, що довго переконував партнерів України надати протикорабельні ракети "Гарпун", і вони погодилися на це через тиждень після того, як "Нептунами" було атаковано крейсер “Москва”.

"Як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети з певними нашими назвами летять більше, ніж на 200, 300, 400 км, я переконаний, з’являться і ATACMS і все решта, тому що захочеться, щоб в такій добрій парі вони працювали", – додав він.

Нагадаємо, що США поки що не надають Україні ракети ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів. Видання Politico писало, що в арсеналі американців може бути недостатньо запасних систем. Своєю чергою президент США Джо Байден нещодавно заявив, що питання щодо надання ATACMS Україні ще не вирішено – його продовжують розглядати.