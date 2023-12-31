ЕС одобрил отмену погранконтроля в авиасообщении с Румынией и Болгарией

Страны-члены Европейского союза достигли соглашения об отмене погранконтроля в воздушных, а также морских пунктах пропуска на внутренних границах с Болгарией и Румынией. Как говорится в сообщении Совета ЕС, такое решение после 12 лет переговоров было принято единогласно в письменной форме.

Отмена контроля вступит в силу с 31 марта 2024 года. Эта дата соответствует дате смены зимнего расписания на летнее, установленной Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Также единогласно страны союза решили, что дальнейшее решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах ЕС с Болгарией и Румынией, то есть полноценном их вхождении в Шенгенскую зону, будет принято после верификации их соответствия необходимым условиям.

Отметим, что из стран нынешней Шенгенской зоны Румыния граничит с Венгрией, а Болгария - с Грецией. Таким образом, в случае отмены погранконтроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии станет возможным попадание в Грецию (являющуюся полуэксклавом Шенгенской зоны) из других стран-членов соглашения без прохождения такого контроля.

На сегодня в зону единого погранконтроля входят 27 европейских государств, включая 23 членов ЕС и всех четырех членов Европейской ассоциации свободной торговли. Из стран союза в Шенгенскую зону на сегодня не входят, помимо Болгарии и Румынии, Кипр и Ирландия.

Последней страной, присоединившейся к зоне, стала с 1 января 2023 года Хорватия. При этом в ЕС Хорватия вступила намного позже (в 2013 году), чем Румыния с Болгарией (в 2007). Одобрение же Европарламента на вхождение в Шенгенскую зону эти две страны получили еще в 2018 году, в то время как Хорватия - лишь за месяц до окончательного разрешения Совета ЕС.