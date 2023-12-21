Украина и Молдова договорились об упрощении пересечения общей границы

Украина и Молдова продолжают соблюдать договоренности о совместном контроле в пунктах пропуска на границе. Премьер-министры Украины и Молдовы – Денис Шмыгаль и Дорин Речан, во время онлайн-встречи подписали ряд протоколов, которые упростят и снизят время пересечения украинско-молдавской границы для граждан и грузов.

Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

"Сегодняшние договоренности не только активизируют торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Молдовой, но и повысят эффективность и действенность пропускных способностей границы с применением лучших европейских практик. Последнее особенно важно в контексте нашего совместного движения в Европейский Союз", — заявил премьер-министр. министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что в ходе онлайн-встречи главы правительств обсудили дальнейшее развитие логистики. Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина заинтересована распространять практику совместного контроля на все пункты пропуска с соседними европейскими странами и добавил, что это важно для расширения пропускной способности и качества пограничного контроля.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото: Пресс-служба КМУ

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов. В частности, 24 августа 2023 г. Верховная Рада Украины утвердила внесение изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы о функционировании железнодорожного транспорта. Эти изменения введены для того, чтобы проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.

В ноябре 2023 года стало известно, что Молдова перестала пропускать на въезд в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач (Атаки)" грузовики с сельскохозяйственной продукцией. Причиной такого решения, как отметили в Государственной пограничной службе Украины, названо отсутствие в указанном пункте пропуска работников Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Вместе с этим в ГПСУ указали, что Молдова объявила о создании временного пограничного инспекционного пункта "Отач – Могилев-Подольский" с полномочиями, аналогичными постоянным пограничным инспекционным постам, но исключительно для пропуска товара "свежее пастеризованное молоко".

Напомним, что импорт в Молдову пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника из Украины через другие пункты пропуска все равно сейчас затруднен, поскольку с 4 октября страна ввела его лицензирование: местные аграрии должны доказать правительственной комиссии, что действительно нуждаются в соответствующей продукции.