Україна та Молдова домовились про спрощення перетину спільного кордону

Україна і Молдова продовжують притримуватись домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Прем’єр-міністри України і Молдови – Денис Шмигаль і Дорін Речан, під час онлайн-зустрічі підписали низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

"Сьогоднішні домовленості не лише активізують торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою, а й підвищать ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик. Останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що під час онлайн-зустрічі голови урядів обговорили подальший розвиток логістики. Денис Шмигаль підкреслив, що Україна зацікавлена поширювати практику спільного контролю на всі пункти пропуску із сусідніми європейськими країнами і додав, що це є важливим для розширення пропускної здатності та якості прикордонного контролю.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Фото: Пресслужба КМУ

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів. Зокрема, 24 серпня 2023 року Верховна Рада України затвердила внесення змін до угоди між урядом України та урядом Молдови щодо функціонування залізничного транспорту. Ці зміни введені для того, щоб проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Молдова припинила пропускати на в'їзд у пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач (Атаки)" вантажівки з сільськогосподарською продукцією. Причиною такого рішення, як зазначили в Державній прикордонній службі України, названо відсутність у вказаному пункті пропуску працівників Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови.

Разом з цим у ДПСУ вказали, що Молдова оголосила про створення тимчасового прикордонного інспекційного пункту "Отач - Могилів-Подільський" з повноваженнями, аналогічними постійним прикордонним інспекційним постам, але виключно для пропуску товару "свіже пастеризоване молоко".

Нагадаємо, що імпорт у Молдову пшениці, кукурудзи та насіння соняшника з України через інші пункти пропуску все одно нині ускладнено, оскільки з 4 жовтня країна запровадила його ліцензування: місцеві аграрії мають довести урядовій комісії, що дійсно мають потребу у відповідній продукції.