ЄС схвалив скасування прикордонного контролю в авіасполученні з Румунією та Болгарією

Країни-члени Європейського союзу досягли згоди щодо скасування прикордонного контролю у повітряних, а також морських пунктах пропуску на внутрішніх кордонах з Болгарією та Румунією. Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, таке рішення після 12 років переговорів було ухвалено одноголосно у письмовій формі.

Скасування контролю набуде чинності з 31 березня 2024 року. Ця дата відповідає даті зміни зимового розкладу на літній, встановленій Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA).

Також одноголосно країни союзу вирішили, що подальше рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах ЄС із Болгарією та Румунією, тобто повноцінне їхнє входження до Шенгенської зони, буде прийняте після верифікації їх відповідності необхідним умовам.

Зазначимо, що з країн нинішньої Шенгенської зони Румунія межує з Угорщиною, а Болгарія – з Грецією. Таким чином, у разі скасування прикордонного контролю на сухопутних кордонах Румунії та Болгарії стане можливим потрапляння до Греції (яка є напівексклавом Шенгенської зони) з інших країн-членів угоди без проходження такого контролю.

На сьогодні до зони єдиного прикордонного контролю входять 27 європейських держав, включаючи 23 члени ЄС та всіх чотирьох членів Європейської асоціації вільної торгівлі. З країн союзу до Шенгенської зони на сьогодні не входять, окрім Болгарії та Румунії, Кіпр та Ірландія.

Останньою країною, що приєдналася до зони, стала з 1 січня 2023 року Хорватія. При цьому в ЄС Хорватія вступила набагато пізніше (2013 року), ніж Румунія з Болгарією (у 2007). Схвалення ж Європарламенту на входження до Шенгенської зони ці дві країни отримали ще в 2018 році, тоді як Хорватія - лише за місяць до остаточного дозволу Ради ЄС.