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ЕС окажет военную помощь Молдове для защиты от РФ
Европейский Союз отправит Молдове военное оборудование, которое поможет укрепить обороноспособность страны. Об этом сообщает УНИАН.
"В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее Вооруженным силам дополнительное военное оборудование", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Молдову.
Он не уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи.
Напомним, в Министерстве обороны Молдовы заявили, что нет признаков, которые указывали бы на угрозу нападения РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но 29 апреля Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, находящихся в Молдове, срочно покинуть страну из-за "осложняющейся ситуации".
Ранее, 27 апреля, в Приднестровье сообщали о стрельбе на украинско-молдавской границе возле села Колбасная, где находятся российские склады с боеприпасами.