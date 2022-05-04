ЕС окажет военную помощь Молдове для защиты от РФ

Европейский Союз отправит Молдове военное оборудование, которое поможет укрепить обороноспособность страны. Об этом сообщает УНИАН.

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"В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее Вооруженным силам дополнительное военное оборудование", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Молдову.

Он не уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи.

Напомним, в Министерстве обороны Молдовы заявили, что нет признаков, которые указывали бы на угрозу нападения РФ.

Но 29 апреля Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, находящихся в Молдове, срочно покинуть страну из-за "осложняющейся ситуации".

Ранее, 27 апреля, в Приднестровье сообщали о стрельбе на украинско-молдавской границе возле села Колбасная, где находятся российские склады с боеприпасами.