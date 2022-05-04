ЄС надасть військову допомогу Молдові для захисту від РФ

Європейський Союз відправить до Молдови військове обладнання, яке допоможе зміцнити обороноздатність країни. Про це повідомляє УНІАН.

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"Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - заявив глава Євроради Шарль Мішель під час візиту до Молдови.

Він не уточнив, що саме увійде до нового пакету допомоги.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Молдови заявили, що немає ознак, які б вказували на загрозу нападу РФ.

Але 29 квітня Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян, що перебувають у Молдові, терміново залишити країну через ситуацію, що "ускладнюється".

Раніше, 27 квітня, у Придністров'ї повідомляли про стрілянину на українсько-молдовському кордоні біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.