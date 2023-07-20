ЕС планирует выделить Украине €20 млрд на оборону

Страны Европейского союза будут выделять Украине до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет. Данные средства будут ориентированы на оборонные нужды страны. Дипломаты ЕС подтвердили, что эта помощь будет предоставляться с 2024 по 2027 год, но переговоры находятся на начальной стадии и более подробные дебаты состоятся 31 августа.

Об этом пишет издание The Guardian.

После встречи на уровне министров в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз превратит существующую поддержку в долгосрочную приверженность безопасности и устойчивости Украины.

Издание пишет, что некоторые страны-члены, в частности Венгрия, могут выступить против этой идеи, и окончательное политическое одобрение не ожидается до встречи европейских лидеров на саммитах ЕС в октябре или даже в декабре.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также не отрицала цифру в 20 миллиардов.

Бербок отметила, что для дальнейшей поддержки Украины в военной сфере странам Евросоюза нужны очень большие финансовые ресурсы.

"Это все должно идти рука об руку. Недостаточно просто бросаться цифрами, это должно быть логично и содержательно взаимосвязано, и мы поговорим об этом сегодня, а также в ближайшие месяцы", – сказала она.

Напомним, 3 июля Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш в размере 890 млн долларов. Денежные средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны, а после того, как Украина подписала с Европейским Союзом соглашение об участии в программе "EU4Health", ЕК подтвердила выделение более 4,6 миллиона евро на развитие медицины.

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