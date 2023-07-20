ЄС планує виділити Україні €20 млрд на оборону

Країни Європейського союзу виділятимуть Україні до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років. Дані кошти будуть спрямовані на оборонні потреби країни. Дипломати ЄС підтвердили, що дана допомога надаватиметься з 2024 по 2027 рік, але переговори перебувають на початковій стадії і більш детальні дебати відбудуться 31 серпня.

Про це пише видання The Guardian.

Після зустрічі на рівні міністрів у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз перетворить існуючу підтримку на довгострокову відданість безпеці та стійкості України.

Видання пише, що деякі країни-члени, зокрема Угорщина, можуть виступити проти цієї ідеї, і остаточне політичне схвалення не очікується до зустрічі європейських лідерів на самітах ЄС у жовтні чи навіть грудні.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також не заперечувала цифру в 20 мільярдів.

Бербок зазначила, що для подальшої підтримки України у військовій сфері країнам Євросоюзу потрібні дуже великі фінансові ресурси.

"Це все повинно йти рука об руку. Недостатньо просто кидатися цифрами, це має бути логічно та змістовно взаємопов’язано, і ми поговоримо про це сьогодні, а також у найближчі місяці", - сказала вона.

Зазначимо, 3 липня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) другий транш у розмірі 890 млн доларів. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни, а після того, як Україна підписала з Європейським Союзом угоду про участь у програмі "EU4Health", ЄК підтвердила виділення понад 4,6 мільйона євро на розвиток медицини.

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