Если дать России восстановиться, в 2028 году она нападет на другие страны Европы - Зеленский

5 октября, находясь в Испании, президент Украины Владимир Зеленский выступил с предостережением о том, что любая пауза в войне России против Украины может стать новым критическим моментом. И если России будет эта пауза и возможность адаптироваться, то в 2028 году это может привести к новой войне в Европе.

Он отметил, что восстановление Россией своего военного потенциала может грозить снова как Украине, так и другим странам, стоящим на пути российской экспансии.

"Кроме Украины это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки," - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что наиболее опасный враг – тот, кто изучил свои ошибки и готовится к следующему удару на их основе. По словам Зеленского, Россия определяет свои амбиции в захвате большего имперского пространства и пытается взорвать европейское единство из-за войны.

" Десятилетиями Россия пыталась разжиганием войны и замораживанием войны держать контроль над соседями. Россия причинила боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, пытается вырвать куски из тела Украины", - подчеркнул Зеленский .

Он призвал международную общественность реагировать на эти угрозы и поддерживать Украину в ее усилиях обеспечить мир и стабильность в регионе.

"Для того чтобы в ближайшем будущем нигде в Европе не было войны, чтобы ни один другой город Европы не почувствовал того, что переживают наши все города и села Украины, в это время – прямо сейчас, в этом году, в следующем – и прежде всего в Украине наше с вами единство должно сработать на сто процентов", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, агрессора наиболее надежно способно нейтрализовать именно поражение в войне. И именно сейчас мир может нанести России такое поражение.

Отметим, что еще в прошлом году Владимир Зеленский заявил, что он категорически против замораживания военного конфликта с Российской Федерацией, поскольку это будет означать, что российские войска будут стоять там, где сейчас и находятся.

По его словам, Украина уже сделала невозможное – остановила Россию в ее продвижении вперед. Президент убежден, что теперь нужно перейти во второй этап максимально сделать так, чтобы Россия отошла с территории Украины.