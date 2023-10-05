Якщо дати Росії відновитися, у 2028 вона нападе на інші країни Європи - Зеленський

5 жовтня, перебуваючи в Іспанії, президент України Володимир Зеленський виступив із застереженням стосовно того, що будь-яка пауза у війні Росії проти України може стати новим критичним моментом. І якщо Росії буде надана ця пауза та можливість адаптуватися, то у 2028 році це може призвести до нової війни в Європі.

Він зауважив, що відновлення Росією свого військового потенціалу може загрожувати знов як і Україні так й іншим країнам, які стоять на шляху російської експансії.

"Крім України, це точно країни Балтії та ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки," - додав Зеленський.

Президент також підкреслив, що найбільш небезпечний ворог - той, який вивчив свої помилки та готується до наступного удару на їх основі. За словами Зеленського, Росія визначає свої амбіції в захопленні більше імперського простору та намагається підірвати європейську єдність через війну.

"Десятиліттями Росія намагалася розпалюванням війни та заморожуванням війни тримати контроль над сусідами. Росія завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, намагається вирвати шматки з тіла України", - підкреслив Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту реагувати на ці загрози та підтримувати Україну у її зусиллях забезпечити мир і стабільність у регіоні.

"Для того щоб у найближчому майбутньому ніде в Європі не було війни, щоб жодне інше місто Європи не відчуло того, що переживають наші всі міста й села України, у цей час – просто зараз, у цьому році, у наступному – і передусім в Україні наша з вами єдність має спрацювати на сто відсотків", - наголосив президент.

За словами Зеленського, агресора найбільш надійно здатна нейтралізувати саме поразка у війні. І саме зараз світ має можливість завдати Росії таку поразку.

Зауважимо, ще минулого року Володимир Зеленський заявив, що він категорично проти заморожування воєнного конфлікту з Російською Федерацією, оскільки це означатиме, що російські війська стоятимуть там, де зараз і знаходяться.

За його словами, Україна вже зробила неможливе - зупинила Росію у її просуванні вперед. Президент переконаний, що тепер треба перейти до другого етапу максимально зробити так, щоб Росія відійшла з території України.