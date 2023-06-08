Віра в Путіна похитнулася: російська еліта не бачить перспектив для РФ у цій війні - Bloomberg

Російська еліта засмучена шансами президента Росії Володимира Путіна виграти війну. Навіть ті, хто підтримує вторгнення і хочуть активізувати боротьбу проти України вже не розуміють перспектив Росії.

Російську еліту щодо перспектив війни президента Володимира Путіна в Україні охоплює дедалі похмуріший настрій, причому навіть найбільш оптимістичні бачать "заморожений" конфлікт як найкращий доступний вихід для Кремля, пише Bloomberg.

Видання пише, що за словами семи людей, знайомих із ситуацією, багато хто з політичної та бізнес-еліти втомився від війни і хоче її зупинити, хоча й сумнівається, що Путін припинить бойові дії. Хоча ніхто не бажає протистояти президенту через вторгнення, абсолютна віра в його лідерство похитнулася.

Найсприятливішою перспективою були б переговори пізніше цього року, які перетворили б конфлікт на "заморожений" і дозволили б Путіну проголосити "перемогу" росіян, утримавши частину захопленої української території. Серед російської еліти стала дуже поширена думка про те, що Путін не виграє цю війну.

Видання пише, що навіть ті, хто підтримує вторгнення та хочуть посилити боротьбу проти України, втратили віру щодо перспектив Росії у війні, яка мала завершитися за кілька днів, а триває 16-й місяць.

Атаки всередині Росії посилюють відчуття незахищеності, а Бойові дії, які поширилися на Білгородську область, що межує з Україною, підірвали імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.

Повідомляється, що більшість представників еліти мовчки продовжують свою роботу, впевнені, що не можуть вплинути на події, оскільки Путін не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Проте, опитування показують, що більшість звичайних росіян продовжують підтримувати Путіна, який змішав ностальгію за радянською епохою з імперським минулим Росії, стверджуючи, що він захищає інтереси країни та повертає історичні землі, анексувавши території східної та південної України.

Минулого тижня керівник "Вагнер" Євген Пригожин сказав в інтерв’ю, що Росія ризикує революцією, подібною до тієї, що була в 1917 році, через розкол між кремлівською елітою та простими росіянами, чиї діти повертаються в цинкових трунах з України.

Виданни пише, що правляча партія "Єдина Росія" почала розслідування після того, як високопоставлений депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що вторгнення не досягло жодної із заявлених цілей, і слід якось викручуватися.