Переговори з РФ: у Зеленського назвали умови припинення війни цього року

Українська формула миру має стати основою для припинення війни, а будь-які спроби діалогу чи компромісу з країною-агресором РФ призведуть до подальшої ескалації.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої "розмови" з ЗСУ у неї не залишиться вибору. А формула миру буде підкріплена світовою демократичною спільнотою, яка зафіксує логістику єдиного можливого завершення війни", – заявив Подоляк.

За його словами, після всіх масштабних руйнувань і вбивств, які Росія вчинила в Україні, українці не налаштовані на компроміси з Кремлем.

"Будь-який компроміс із РФ – це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану – виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього", – наголосив Подоляк.

Він додав, що інших реальних планів, окрім української формули миру, немає, і Київ не прийматиме інших пропозицій.

"Будь-яка інша ініціатива сьогодні – це спроба продавити російський план, де ключовий момент – негайне припинення вогню, але без виведення російської окупаційної групи. Це абсолютно неприйнятна позиція, спрямована не на мир, а на забезпечення, по суті, перемоги Росії" – зауважив радник керівника Офісу президента.

Подоляк нагадав, що Україна ініціює проведення саміту миру в липні, що було озвучено на саміті країн G7 у Японії.

"Сьогодні лідери світової демократії як ніколи єдині у розумінні природи війни, позиції Росії та правильного шляху припинення війни. Ми розуміємо, які інструменти для цього потрібні: зброя, правовий механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, репарації та відновлення, відкритий обмін полоненими й повернення депортованих громадян. Головне – військова поразка Росії й неодмінне повернення нам окупованих територій", – переконаний Подоляк.

Він зазначив, що над проведенням мирного саміту працюють представники України, країн G7 та Північної Європи. Коло учасників поступово розширюється, тож очікується участь десятків держав демократичного світу. Приєднатися можуть усі країни, зацікавлені у поверненні світу до справедливих глобальних правил, до міжнародного права й поваги до суверенітету держав.

"Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", – переконаний Подоляк.

Говорячи про те, чи може війна закінчитися цього року, радник керівника Офісу президента висловив думку, що це можливо, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. У цьому контексті він зазначив, що Україні, як і раніше, не вистачає снарядів, ракет великої дальності, також необхідні сучасні винищувачі.

Зауважимо, Кремль активізує свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід та Україну піти на поступки й вести переговори на вигідних для Росії умовах.