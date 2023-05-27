У Кремлі імітують зацікавленість у мирних переговорах напередодні українського контрнаступу, - ISW

Кремль активізує свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід та Україну піти на поступки й вести переговори на вигідних для Росії умовах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 26 травня в Кремлі заявили, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сільва висловив начебто "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом та західними країнами".

Аналітики зауважують, що заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена ​​в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не знайшов серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати.

"Кремль, ймовірно, намагається посилити свої брехливі заяви про готовність до переговорів з Україною, в той час, як до Москви 26 травня прибув спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуі для обговорення угоди про перемир'я в війні Росії з Україною", – підкреслюють в ISW.

На думку аналітиків, Кремль також посилює свої хибні інтереси в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні.

Газета "The Wall Street Journal" (WSJ) повідомила, що Лі раніше закликав європейських посадовців завершити війну в Україні під час свого візиту до європейських країн протягом минулого тижня.

WSJ також повідомила, що дипломат (імовірно європейський, але не вказаний), який спілкувався з Лі, пояснив, що заморожування конфлікту не відповідає міжнародним інтересам і Європа не відмовиться від підтримки України

Також повідомлялося, що інший європейський дипломат стверджував, що головними інтересами Китаю є забезпечення перемоги Росії та забезпечення того, щоб РФ не використовувала ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у рамках свого європейського турне, спрямоване на досягнення миру.

Крім того, у червні делегація з лідерів шістьох африканських країн збирається провести переговори з Україною та РФ, щоб "ініціювати мирний процес".