В Кремле имитируют заинтересованность в мирных переговорах перед украинским контрнаступлением, - ISW

Кремль активизирует свою информационную кампанию, чтобы вынудить Запад и Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 26 мая в Кремле заявили, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Сильва выразил вроде бы "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом направлении, которое до сих пор блокируется Киевом и западными странами".

Аналитики отмечают, что заявление Путина не указывает на то, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, а Кремль не нашел серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей заставить украинские власти капитулировать.

"Кремль, вероятно, пытается усилить свои лживые заявления о готовности к переговорам с Украиной, в то время как в Москву 26 мая прибыл специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуи для обсуждения соглашения о перемирии в войне России с Украиной", – подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, Кремль также усиливает свои заблуждения в переговорах накануне запланированного украинского контрнаступления, чтобы воспрепятствовать продолжению помощи Западу Украине.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Ли ранее призвал европейских чиновников завершить войну в Украине во время своего визита в европейские страны в течение прошлой недели.

WSJ также сообщила, что общавшийся с Ли дипломат (вероятно европейский, но не указанный) объяснил, что замораживание конфликта не отвечает международным интересам и Европа не откажется от поддержки Украины.

Также сообщалось, что другой европейский дипломат утверждал, что главными интересами Китая является обеспечение победы России и обеспечение того, чтобы Россия не использовала ядерное оружие.

Напомним, ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках своего европейского турне, направленного на достижение мира.

Кроме того, в июне делегация из лидеров шести африканских стран собирается провести переговоры с Украиной и РФ, чтобы "инициировать мирный процесс".