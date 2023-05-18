Спецпредставник Китаю зустрівся з Зеленським, згодом дипломат вирушить до Москви - ЗМІ

Цього тижня спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, таким чином розпочавши європейське турне, спрямоване на досягнення миру. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Лі Хуей заявив, що Китай допоможе Україні в межах своїх можливостей. Втім, як відповів Зеленський, не відомо. Як зазначають в матеріалі, українська сторона не визнала їхню зустріч.

"Немає панацеї від кризи. Припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів”, - заявив спецпредставник Китаю Лі Хуей.

Також Лі Хуей зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Очільник українського відомства підкреслив позицію країни щодо відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Як повідомляють китайські ЗМІ, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей додав зупинку у Брюсселі до свого європейського турне. Після цього він вирушить до Москви.

Лі Хуей буде найвищим китайським чиновником, який відвідає Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, і його поїздка може збігтися з початком довгоочікуваного контрнаступу України з метою повернення території, захопленої Росією.

Головна ціль спецпредставника - обговорити політичне врегулювання війни з українською владою.

Таким чином візитами в Києві 16-17 травня Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з питань Євразії та колишній посол у Росії, розпочне своє міжнародне турне, під час якого плану відвідати Польщу, Францію і Німеччину.

Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви або називання його дій "вторгненням", що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів довіру Китаю як потенційного посередника в конфлікті.

Візит відбувся через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.