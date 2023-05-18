Спецпредставитель Китая встретился с Зеленским, впоследствии дипломат отправится в Москву - СМИ

На этой неделе спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, таким образом, начав европейское турне, направленное на достижение мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ли Хуэй заявил, что Китай поможет Украине в пределах своих возможностей. Но, как ответил Зеленский, неизвестно. Как отмечают в материале, украинская сторона не признала их встречу.

"Нет панацеи от кризиса. Прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров", - заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй.

Также Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава украинского ведомства подчеркнул позицию страны по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Как сообщают китайские СМИ, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй добавил остановку в Брюсселе к своему европейскому турне. После этого он отправится в Москву.

Ли Хуэй будет самым высоким китайским чиновником, который посетит Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года, и его поездка может совпасть с началом долгожданного контрнаступления Украины с целью возвращения территории, захваченной Россией.

Главная цель спецпредставителя – обсудить политическое урегулирование войны с украинскими властями.

Таким образом, визитами в Киеве 16-17 мая Ли Хуэй, специальный представитель Китая по вопросам Евразии и бывший посол в России, начнет свое международное турне, во время которого плана посетить Польшу, Францию и Германию.

В течение всей войны Китай воздерживался от осуждения своего стратегического союзника Москвы или называния его действий "вторжением", что привело к критике со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подвергших сомнению доверие Китая как потенциального посредника в конфликте.

Визит состоялся несколько недель спустя после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце апреля. Это были первые переговоры между двумя лидерами с начала войны.